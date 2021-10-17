Ілля Марченко – Юрій Родіонов 2:0 (6:4, 6:1)

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Марченко впевнено подолав кваліфікаційний раунд на турнірі у Москві. У півфіналі українець зламав опір Раду Албота з Молдови.

У фіналі кваліфікації Ілля зупинив австрійця Юрія Родіонова. Матч тривав майже півтори години.

У першому сеті тенісисти обмінялися брейками. Вирішальним виявився 9 гейм, у якому Марченко вдруге в матчі зробив брейк. Після цього українець подав на сет.

Боротьби в другій партії не було: Марченко зробив три брейки та розгромив австрійця.

Марченко не виступав у Росії з жовтня 2014 року. Тоді українець не подолав сито кваліфікації. Найкращий результат Марченка у Москві – півфінал 2009 року.

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