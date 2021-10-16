Новим автомобілем Світоліна похизувалася в інстаграм.

"Мій новий звір", – підписала фотографію з автівкою тенісистка.

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Mercedes-Benz G-класу, який обрала собі Світоліна, коштує від 160 тисяч євро. Хоча ціна може бути значно вищою в залежності від комплектації.

Варто додати, що у 2021 році Світоліна вже заробила понад 1,2 мільйона доларів лише призовими. Вона виграла турнір в Чикаго, а на US Open дійшла до чвертьфіналу.

На Олімпіаді-2020 в Токіо Світоліна принесла Україні бронзову медаль.