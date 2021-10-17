Факкінетті: Конор напав без будь-якої мотивації

Франческо Факкінетті, який в Італії відомий як співак і телеведучий, заявив, що МакГрегор вдарив його по обличчю в нічному клубі. За словами діджея, внаслідок удару Конора у нього зламаний ніс.

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Повідомляється, що інцидент стався через декілька годин після хрещення сина МакГрегора у Ватикані.

Факкінетті переконує, що свідками нападу Конора стали близько десяти людей. Італієць заявив, що ірландець напав без причини.

О 2:30 ночі на мене напав містер МакГрегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком у рот, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації,

– заявив діджей.

Франческо розповів, що до бійки нормально спілкувався з бійцем UFC. Тепер же італієць називає Конора небезпечною людиною.

"Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока й небезпечна", – зазначив телеведучий.

Співак заявив, що подасть на Конора Макгрегора до суду.

Я випадково отримав удар – такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора МакГрегора,

– додав Факкінетті.

На завершення, Вільма дружина діджея, заявила, що МакГрегор перебувати в Італії до 26 жовтня. Вона закликала фанатів не підходити та не брати автографів у МакГрегора.

У своєму інстаграмі Факкінетті показав наслідки ймовірного удару від МакГрегора. У співака розбита губа.



Факкінетті показав наслідки ймовірного удару від МакГрегора / Скриншот

Другий напад МакГрегора

Конор вдруге напав на представника шоу-бізнесу. У вересні він відвідав церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у Брукліні (США).

Ірландець влаштував бійку з американським репером Колсоном Бейкером, який більш відомий як Machine Gun Kelly (MGK).

Попередній бій МакГрегора відбувся влітку 2021 року. Конор зламав ногу й програв Дастіну Пор'є.