Марокко штампує сенсації, дублер Роналду виносить Швейцарію: підсумки дня ЧС-2022 6 грудня

Підбиваємо підсумки останніх матчів 1/8 фіналу. Збірна Іспанії сенсаційно покидає Мундіаль, програвши у серії пенальті Марокко, а Португалія декласує Швейцарію у надрезультативному поєдинку.

На чемпіонаті світу-2022 добіг кінця вже 16-ий ігровий день, у якому визначилися два останні чвертьфіналісти. 24 канал підбиває підсумки двох матчів 1/8 фіналу.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Марокко – Іспанія 0:0 (3:0 по пенальті)

(3:0 по пенальті) Португалія – Швейцарія 6:1 (Голи: Рамуш, 17, 51, 68, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 – Аканджи, 58)

Марокко переписує історію

Представник Африки мав мало шансів пройти Іспанію. Грати проти "фурії рохи" у відкритий футбол було б самогубством зі сторони підопічних Валіда Реграгі. Тож з перших хвилин матчу марокканці побудували "автобус" біля власного штрафного майданчика, сподіваючись дотерпіти до серії пенальті.

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І треба віддати належне африканцям, їх план спрацював. Володіючи тотальною перевагою у володінні м'ячем, іспанці практично не створили стовідсоткових моментів біля воріт Яссіна Буну.

Саме голкіпер "левів Атласу" став героєм післяматчевих пенальті. Буну відбив усі удари іспанців, тим самим повторивши досягнення українця Олександра Шовковського на чемпіонатах світу.

Марокко вперше в своїй історії потрапила до чвертьфіналу ЧС і стала лише четвертою збірною з Африки, яка досягла цієї стадії турніру. А підопічні Луїса Енріке безславно залишають Мундіаль-2022.

Відеоогляд матчу Марокко – Іспанія

Португалія розірвала Швейцарію без Роналду

Ще на старті Мундіалі в це було важко повірити – збірна Португалії вийшла на матч 1/8 фіналу без Кріштіану Роналду у старті. Замість найкращого бомбардира "червоно-зелених" вийшов 21-річний форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш. Саме він став героєм поєдинку проти Швейцарії.

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Кривдник київського Динамо і Романа Яремчука записав на свій рахунок перший хет-трик чемпіонату світу. Також у воротах "нейтралів" відзначились ветеран Пепе, Геррейру та Леау. Збірна Швейцарії змогла відповісти лише влучним ударом Мануеля Аканджі.

Збірні Португалії та Марокко утворили останню чвертьфінальну пару, яка розіграє перепустку до півфіналу 10 грудня. Попереду футбольних уболівальників чекають найцікавіші баталії Мундіалю-2022.

Відеоогляд матчу Португалія – Швейцарія