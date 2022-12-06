У матчі 1/8 чемпіонату світу між збірними Марокко та Іспанії визначився передостанній чвертьфіналіст чемпіонату світу в Катарі. Основний час та екстратайми завершилися нулями на табло. А в серії післяматчевих пенальті справжнім героєм поєдинку став голкіпер марокканців Янніс Буну, який не пропустив жодного удару.

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Історична звитяга Марокко

Завдяки перемозі над іспанцями збірна Марокко вперше в своїй історії вийшла до чвертьфіналу ЧС з футболу.

До цього найвищим досягненням "левів Атласу" була стадія 1/8 фіналу в Мехіко-1986. Тоді марокканці мінімально поступилися збірній Німеччини (0:1), а гол пропустили від легендарного Лотара Матеуса.

Варто зазначити, що збірна Марокко на порозі нового звершення, яке не підкорялося жодному представнику Африку. Це станеться якщо підопічні Реграгі пройдуть стадію чвертьфіналу.

Довідка. Зазначимо, що крім Марокко, стадії 1/4 фіналу досягали лише три африканські збірні: Камерун в 1990 році, Сенегал в 2002 і Гана в 2010. І всі вони припинили боротьбу на цій стадії: Камерун і Сенегал програли Англії та Туреччині, відповідно, лише в додатковий час, а Гана поступилася Уругваю в серії післяматчевих пенальті.

Свого суперника у чвертьфіналі марокканці дізнаються за результатом матчу Португалія – Швейцарія.