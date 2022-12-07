На чемпионате мира-2022 подошел к концу уже 16-й игровой день, в котором определились два последних четвертьфиналиста. 24 канал подводит итоги двух матчей 1/8 финала.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Марокко – Испания 0:0 (3:0 по пенальти)

(3:0 по пенальти) Португалия – Швейцария 6:1 (Голы: Рамуш, 17, 51, 68, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 – Аканджи, 58)

Марокко переписывает историю

Представитель Африки имел мало шансов пройти Испанию. Играть против "фурии рохи" в открытый футбол было бы самоубийством со стороны подопечных Валида Реграги. Так что с первых минут матча марокканцы построили "автобус" возле собственной штрафной, надеясь дотерпеть до серии пенальти.

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И нужно отдать должное африканцам, их план сработал. Обладая тотальным преимуществом во владении мячом, испанцы практически не создали стопроцентных моментов у ворот Яссина Буну.

Именно голкипер "львов Атласа" стал героем послематчевых пенальти. Буну отразил все удары испанцев, тем самым повторив достижения украинца Александра Шовковского на чемпионатах мира.

Марокко впервые в своей истории попала в четвертьфинал ЧМ и стала лишь четвертой сборной из Африки, достигшей этой стадии турнира. А подопечные Луиса Энрике бесславно покидают Мундиаль-2022.

Видеообзор матча Марокко – Испания

Португалия разорвала Швейцарию без Роналду

Еще на старте Мундиале в это было трудно поверить – сборная Португалии вышла на матч 1/8 финала без Криштиану Роналду в старте. Вместо лучшего бомбардира "красно-зеленых" вышел 21-летний форвард Бенфики Гонсалу Рамуш. Именно он стал героем поединка против Швейцарии.

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Обидчик киевского Динамо и Романа Яремчука записал на свой счет первый хет-трик чемпионата мира. Также в воротах "нейтралов" отличились ветеран Пепе, Геррейру и Леау. Сборная Швейцарии смогла ответить лишь точным ударом Мануэля Аканджи.

Сборные Португалии и Марокко образовали последнюю четвертьфинальную пару, которая разыграет пропуск в полуфинал 10 декабря. Впереди футбольных болельщиков ждут интересные баталии Мундиаля-2022.

Видеообзор матча Португалия – Швейцария