В 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Португалії грала проти Швейцарії. Головний тренер португальців Фернанду Сантуш здивував усіх, коли не випустив Кріштіану Роналду у стартовому складі. Замість нього на вістрі атаки вийшов 21-річний Гонсалу Рамуш. І своїм шансом скористався сповна.

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Саме Рамуш відкрив рахунок в цьому матчі. У другому таймі він спочатку довів рахунок до розгромного – забив свій другий гол. За чотири хвилини він віддав результативний пас. А після цього забив і втретє в цьому матчі. Відтак став першим гравцем на ЧС-2022, хто оформив хет-трик.

Матч Португалія – Швейцарія закінчився з рахунком 6:1, а чотири голи у ворота швейцарців було забито саме за участі Рамуша.

Хоча і гол у ворота португальців не обійшовся без його "допомоги". Саме він невдало скинув м'яч головою на дальню штангу після подачі з кутового, чим скористався Аканджі.

Забивав Динамо, виграв конкуренцію в Яремчука

На клубному рівні Рамуш виступає за португальску Бенфіку, вихованцем якої він є. Дебютував за головну команду він 21 липня 2020 року. Вийшов на заміну на 85-й хвилині у грі проти Авеша, і до кінця матчу оформив дубль.

Вже з наступного сезону 19-річний на той час гравець частіше потрапляв до заявки на матч. Але зіграв лише 12 матчів, і лише в кубкових поєдинках виходив у старті. Але зумів за цей час забити чотири голи.

Вже у сезоні 2021/2022 він отримує більше ігрового часу. У тому числі виходить навіть у старті на матчі Ліги чемпіонів. При цьому що конкурувати за місце в основі йому доводилося з Дарвіном Нуньєсом, який тоді демонстрував чудову гру за Бенфіку. А також українським нападником Романом Яремчуком.

Влітку 2022 року Бенфіка продала Нуньєса, і Рамуш почав демонструвати надзвичайно якісну гру. У першій же грі нового сезону форвард оформив хет-трик у ворота Мідтьюлланна в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Перші шість матчів він не покидав поле без результативної дії – п'ять голів та три результативні передачі.

Саме тоді Бенфіка зустрілася з київським Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому матчі Рамуш забив сам, а в другій грі віддав результативний пас на Нереса. При цьому що в другому матчі він зіткнувся головою з одноклубником і був замінений через травму – йому наклали 15 швів.

Якраз така яскрава гра Рамуша і призвела до того, що керівництво Бенфіки вирішило продати Романа Яремчука. І коли надійшла пропозиція від бельгійського Брюгге, український нападник був проданий.

В цьому сезоні в Рамуша 21 матч за Бенфіку, в яких він забив 14 голів та віддав шість результативних пасів. І за ним вже приглядають топові команди. При цьому що пропозиції про трансфер надходили ще влітку 2022 року.

Посадив Роналду на лаву для запасних

Така гра не могла залишитися поза увагою тренерського штабу збірної Португалії. У вересні 2022 року його викликали до головної команди країни на матчі Ліги націй. Але на поле він так і не вийшов. І хоча Рамуш до цього не зіграв жодного матчу за збірну, він потрапив до заявки на ЧС-2022.

Дебютував за команду він 17 листопада 2022 року у товариській грі проти Нігерії. На 66-й хвилині він вийшов на заміну. А на 82-й хвилині забив гол. Ще через дві хвилини – відзначився результативним пасом.

У першому матчі на ЧС-2022 проти Гани, Рамуш вийшов на поле на 88-й хвилині, замінивши Роналду. У матчі проти Уругваю Рамуш вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Роналду. Гру проти Південної Кореї він провів цілком на лаві для запасних.

А от вже в матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії саме Роналду опинився на лаві для запасних (вперше за 16 років на чемпіонатах світу), а Рамуш вийшов в старті. І оформив хет-трик. На 74-й хвилині у португальців була потрійна заміна, коли Рамуша замінили. Формально замість нього на поле вийшов Орта. Але тоді ж на поле вийшов в Роналду. Тож питання про те, хто з перших хвилин вийде в чвертьфіналі проти Марокко залишається відкритим.