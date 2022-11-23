Чергова невдача: Челсі не планує підписувати Роналду після виходу з МЮ
Джерело:The Telegraph
Влітку нові власники Челсі обговорювали можливість підписання форварда. Однак наразі вони зосереджені на інших цілях й не планують підписувати Роналду після того, як він став вільним агентом.
Як відомо, тоді проти трансферу португальського екснападника МЮ виступив колишній головний тренер Челсі Томас Тухель. Тож справа до підписання Роналду так і не дійшла.
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Челсі не зацікавлений в Роналду
Зараз тренерське крісло Челсі займає Грем Поттер, тому доступність португальця для безоплатного трансферу негайно викликала припущення, що клуб може відновити інтерес до футболіста. Втім, у теперішнього тренера лондонської команди немає жодного інтересу до Роналду, оскільки він зосередився на інших цілях.
Так, у Челсі начебто хочуть підписати гравців збірної Англії Джуда Беллінгема (Боруссія Дортмунд) та Деклана Райса (Вест Хем). Футболісти мають зміцнити середню лінію.
Крім того, у Челсі впевнені, що підписання Роналду загрожує створенню сприятливої атмосфери у роздягальні команди.
МЮ розірвав контракт з Роналду: що відомо
- Манчестер Юнайтед 22 листопада офіційно оголосив про розірвання контракту з нападником Кріштіану Роналду. В англійському клубі заявили, що португалець покине клуб за обопільною згодою сторін, що набуде чинності негайно.
- Сталося це після розгромного інтерв'ю Роналду, яке викликало чималий скандал. В ньому португалець висловив претензії до всіх у Манчестер Юнайтед. А чи не найбільше дісталося головному тренеру, а також деяким гравцям.
- Нагадаємо, що португалець повернувся до Манчестер Юнайтед наприкінці літа 2021 року. Контракт екснападника з клубом був розрахований до кінця червня 2023 року. У новому сезоні футболіст провів 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.
- Роналду вже встиг прокоментувати свій вихід з клубу. Екснападник Манчестер Юнайтед висловив подяку вболівальникам "червоних дияволів" та побажав успіху своїм колишнім партнерам.
- Наразі невідомо в якому клубі Роналду продовжить свою кар'єру. Зараз футболіст перебуває в Катарі, де сподівається на успішний виступ разом зі збірною Португалії. Разом з командою він готується до першого поєдинку Мундіалю проти Гани, який відбудеться вже 24 листопада.