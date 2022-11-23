Чергова невдача: Челсі не планує підписувати Роналду після виходу з МЮ

Влітку нові власники Челсі обговорювали можливість підписання форварда. Однак наразі вони зосереджені на інших цілях й не планують підписувати Роналду після того, як він став вільним агентом.

Як відомо, тоді проти трансферу португальського екснападника МЮ виступив колишній головний тренер Челсі Томас Тухель. Тож справа до підписання Роналду так і не дійшла.

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Челсі не зацікавлений в Роналду

Зараз тренерське крісло Челсі займає Грем Поттер, тому доступність португальця для безоплатного трансферу негайно викликала припущення, що клуб може відновити інтерес до футболіста. Втім, у теперішнього тренера лондонської команди немає жодного інтересу до Роналду, оскільки він зосередився на інших цілях.

Так, у Челсі начебто хочуть підписати гравців збірної Англії Джуда Беллінгема (Боруссія Дортмунд) та Деклана Райса (Вест Хем). Футболісти мають зміцнити середню лінію.

Крім того, у Челсі впевнені, що підписання Роналду загрожує створенню сприятливої атмосфери у роздягальні команди.

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