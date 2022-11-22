Водночас сам спортсмен підписаний всього на 523 сторінки. Про це повідомляє Спорт24.

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Інстаграм Кріштіану Роналду

Завдяки своєму досягненню Кріштіану Роналду став першою у світі людиною, за ким в інстаграмі стежать одночасно понад пів мільярда людей.

Більше підписників – лише в офіціної сторінки самої соціальної мережі. Там понад 570 мільйонів фоловерів.

Інстаграм Кріштіану Роналду / Скриншот

На другому місці наразі після Роналду за кількістю підписників – аргентинський футболіст Ліонель Мессі. За ним стежить 376 мільйонів осіб.

Що цікаво, у 2021 році Кріштіану встановив ще один "інстаграмний" рекорд. Тоді пост про вагітність його дружини Жоржини Родрігес став найпопулярнішим у світі, зібравши 32 мільйони лайків.