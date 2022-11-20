Кріштіану Роналду повернувся у загальну групу команди. Нападник Манчестер Юнайтед вже провів тренування зі збірною Португалії.

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Повернення лідера

Нагадаємо, що форвард пропускав попередній товариський матч португальців проти Нігерії, який закінчився розгромною перемогою підопічні Фернанду Сантуша 4:0.

Вийти на футбольне поле Роналду не дозволив гастрит. Але і без Кріштіану у збірній Португалії було кому забивати. Дубль Бруну Фернандеша та голи Гонсалу Рамуша, Жоау Маріу принесли команді перемогу у репетиції перед виступами на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Роналду разом із усіма готується до першого поєдинку Мундіалю проти Гани, який відбудеться вже 24 листопада.

Також у груповому раунді Португалія зіграє проти Уругваю (28 листопада) та Південної Кореї (2 грудня).

До слова. Наступний матч для Роналду у футболці португальської збірної стане 192-м. За 191 поєдинок нападник наколотив 117 голів. Справи Кріштіану у національній команді йдуть куди краще, аніж в МЮ.