Как известно, тогда против трансфера португальского экс-нападающего МЮ выступил бывший главный тренер Челси Томас Тухель. Поэтому дело до подписания Роналду так и не дошло.
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Челси не заинтересован в Роналду
Сейчас тренерское кресло Челси занимает Грэм Поттер, поэтому доступность португальца для бесплатного трансфера немедленно вызвала предположение, что клуб может восстановить интерес к футболисту. Впрочем, у нынешнего тренера лондонской команды нет никакого интереса к Роналду, поскольку он сосредоточился на других целях.
Так, в Челси вроде бы хотят подписать игроков сборной Англии Джуда Беллингема (Боруссия Дортмунд) и Деклана Райса (Вест Хэм). Футболисты должны укрепить среднюю линию.
Кроме того, в Челси уверены, что подписание Роналду угрожает созданию благоприятной атмосферы в раздевалке.
МЮ расторг контракт с Роналду: что известно
- Манчестер Юнайтед 22 ноября официально объявил о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду. В английском клубе заявили, что португалец покинет клуб по обоюдному согласию сторон, что вступит в силу немедленно.
- Произошло это после разгромного интервью Роналду, вызвавшего немалый скандал. В нем португалец высказал претензии ко всем в Манчестер Юнайтед. А больше всего досталось главному тренеру, а также некоторым игрокам.
- Напомним, что португалец вернулся в Манчестер Юнайтед в конце лета 2021 года. Контракт экс-нападающего с клубом был рассчитан до конца июня 2023 года. В новом сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Роналду уже успел прокомментировать выход из клуба. Экс-нападающий Манчестер Юнайтед выразил благодарность болельщикам "красных дьяволов" и пожелал удачи своим бывшим партнерам.
- Пока неизвестно в каком клубе Роналду продолжит свою карьеру. Сейчас футболист находится в Катаре, где надеется на успешное выступление вместе со сборной Португалии. Вместе с командой он готовится к первому поединку Мундиаля против Ганы, который состоится уже 24 ноября.