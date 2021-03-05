Чекаю тебе на НСК "Олімпійський" у Києві, – Усик звернувся до Джойса

5 березня 2021 , 19:22
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Джерело:

твітер Олександра Усика

Олександр Усик вніс неабияку інтригу у переговорах про бій з Джо Джойсом. Український боксер пропонує провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".

Чекаю тебе на НСК "Олімпійський"

34-річний Усик звернувся до британця Джо Джойса у твітері. Українець заявив, що чекає Джойса у Києві.

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Ну давай же! Друже, чекаю тебе на НСК "Олімпійський" у Києві,
– написав Усик.

Раніше Джойс також звернувся до Усика у твітері. "Я йду по тебе, Усик", – писав Джойс.

Чи відбудеться бій Усик – Джойс у Києві

Олександр Красюк, генеральний директор К2 Promotions, у коментарі Tribuna.com прокоментував допис Усика. Він заявив, що Усик мріє битися на НСК "Олімпійський".

Втім, за його словами, поки немає ніякої конкретики щодо того, що бій з Джойсом відбудеться у Києві.

Джо Джойс просто опублікував у твітері, що чекає Олександра Усика. Саша йому ось так відповів, що чекає його на НСК "Олімпійський" у Києві. Є у нього мрія провести бій тут. Хто знає, може, вона реалізується, але поки ніякої конкретики немає,
– сказав Красюк.

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Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​