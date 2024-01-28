Порівняли з диктатором Північної Кореї: Чеферін відреагував на звинувачення в узурпації влади

Прізвище президента УЄФА Александера Чеферіна останнім часом не полишає шпальт скандальної хроніки. Футбольний функціонер встиг налаштувати проти себе навіть найближчих соратників.

Президент УЄФА Александр Чеферін за прикладом диктаторів Північної Кореї та Росії вирішив переписати статут, щоб отримати можливість залишатися на посаді до 2031 року. На знак протесту легендарний Звонімір Бобан оголосив про відставку з посади керівника футбольного департаменту організації.

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У Чеферіна підгоріло після порівняння з диктаторами

Такі порівняння дуже обурили Чеферіна. Він не бачить загроз консервації влади в європейському футболі. Однак функціонер ухилився від відповіді, чи балотуватиметься на новий термін.

За словами Чеферіна, зміни в статуті мало цікавлять людей.

Щиро кажучи, людей це не дуже хвилює. Ця зміна нічого не означає. Але це було зроблено як "вау", і я став для них як Кім Чен Ин з Північної Кореї. Це не так, і рішення, балотуватися чи ні, залежить лише від мене. Зараз, перш ніж я оголошу про своє рішення, важко щось сказати,

– зазначив Чеферін.

Нагадаємо, що Александер Чеферін наполягає на поверненні молодіжних команд з Росії до турнірів під егідою УЄФА. На думку словенця, допуск юнацьких команд з країни-агресорки дозволить врятувати футболістів від згубного впливу пропаганди.

До речі, новообраний президент УАФ Андрій Шевченко запросив Чеферіна в Україну, щоб він на власні очі побачив, що робить Росія. Можливо після побаченого словенець змінить свою думку про невинуватість росіян.