На знак протесту Звонімір Бобан оголосив про свою відставку з посади керівника футбольного департаменту в УЄФА. Бронзовий призер чемпіонату світу-1998 не захотів брати участь в інтригах Чеферіна.

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Чеферін копіює Путіна

Президент УЄФА наполягає на внесенні змін до статуту, щоб обратися на четвертий термін. Це дозволить Чеферіну залишитися на посаді до 2031 року. Це дуже нагадує вчинки російського диктатора Путіна, який переписав Конституцію, щоб залишатися на посаді довічно.

"Я розмовляв із президентом УЄФА про проблему, яка виникла під час останнього засідання виконкому УЄФА в Гамбурзі. Це пропозиція внести поправки до статуту УЄФА, щоб дозволити Чеферіну висунути свою кандидатуру на наступному конгресі 8 лютого у Парижі.

Після того, як я висловив велику стурбованість та повну незгоду з методом та самою пропозицією, президент Чеферін відповів, що для нього немає жодної юридичної та морально-етичної проблеми й що він підтримуватиме цю, на мою думку, згубну ідею", – сказав Бобан.

Бобан нагадав, що у 2017 році команда Чеферіна провела реформу, щоб убезпечити УЄФА від корумпованості. Основними двома пунктами реформи були те, що ні президент, ні члени Виконавчої ради не можуть балотуватися на посаду більше ніж три рази (12 років), а для всіх членів Виконавчої ради було введено вікове обмеження в 70 років. Це була епохальна подія для європейського футболу. Проте згодом Чеферін вирішив відмовитися від власних реформ.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко та Звонімір Бобан разом грали в італійському Мілані протягом двох сезонів. Зіркових футболістів поєднують товариські стосунки. Не дарма новий президент УАФ анонсував зміни в українському футболі за прикладом Хорматії. Колишній одноклубник Андрія Миколайовича буде допомагати з реалізацією проєкту реформ.