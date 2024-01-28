В останні місяці він активізувався та почав лобіювати інтереси росіян. Бригада арбітринь із країни-окупантки вже відпрацювала на матчі Ліги націй, а зараз словенський функціонер активно виступає за повернення юнацьких "запорєбрікових" команд до міжнародних змагань.

До теми Шевченко запросив керівництво УЄФА в Україну через їхнє бажання повернути росіян до змагань

Дивна позиція Чеферіна

Президент УЄФА вчергове прокоментував відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародного футболу через повномасштабну війну, яку розв'язала країна-терорист. І до його слів виникає купа питань.

"Чи тиснуть на мене з вимогою повернути російські команди до змагань? Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російського боку. Ця заборона діятиме, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включно з УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це безумство", – заявив Чеферін.

Окремо словенець зробив акцент на "тяжкій долі" спортсменів із країни-окупантки. На його думку, вони ні в чому не винні, а є жертвами:

Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні, але в Росії ти потрапляєш до в’язниці, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тож росіянам непросто протистояти, і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно.

Зазначимо, що Александер Чеферін своїми діями та поведінкою дратує не тільки українців. Напередодні легенда хорватського футболу Звонимир Бобан залишив посаду в УЄФА через те, що очільник організації пішов шляхом російського диктатора та хоче переписати під себе статут, щоб учетверте переобратися на новий термін.

Цікаво. Звонимир Бобан має не тільки гідну позицію, а й незабаром може почати допомагати розвивати український футбол. Про це після обрання на посаду президента УАФ повідомив Андрій Шевченко.