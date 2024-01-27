На наступний день після обрання на нову посаду Андрій Шевченко поспілкувався з британською пресою. В інтерв'ю для Sky Sports новоспечений голова УАФ підняв важливу тему щодо відсторонення росіян від міжнародних змагань.

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Росію не можна повертати до змагань

Як відомо, очільник УЄФА Александер Чеферін давно намагається повернути до футбольних турнірів представників країни-окупантки, які були відсторонені від змагань після початку повномасштабного вторгнення.

Восени 2023 року організація вперше призначила російську бригаду арбітринь на матч Ліги націй, після чого вирішила повернути юнацькі збірні Росії до міжнародних змагань, але через 2 тижні все ж скасувала таке рішення. Причиною цьому став шалений спротив країн, які заявили, що бойкотуватимуть зустрічі з терористами.

Напередодні ж Александер Чеферін видав чергову ганебну заяву, що російські діти ні в чому не винні, тому їх треба повертати до міжнародного футболу, щоб їм не промивали мізки й вони не були налаштовані проти Заходу.

Новий президент УАФ відреагував на таку заяву. Він запросив керівництво УЄФА в Україну перед тим, як ухвалювати такі рішення. Шевченко хоче, щоб вони приїхали та подивилися, що робить Росія на території нашої країни, адже ситуація з 24 лютого 2022 року не змінилася – війна триває й надалі продовжують гинути люди.

Я не бачу причин повертати Росію у футбол. Нічого не змінюється, щодня гинуть люди, летять ракети. Я проти того, щоби російських спортсменів повертали у спорт. В Україні знищили близько 350 стадіонів, кілька днів тому була масована атака на Київ. У нас є проблеми з молодими гравцями, бо багато хто через війну змушений залишити Україну. Важливо, щоб вони зберігали зв'язок з Україною,

– сказав Шевченко.

Нагадаємо, що Александер Чеферін не тільки лобіює повернення росіян у спорт, а й неодноразово робив заяви, які виглядали досить недружньо щодо України. Він перед вирішальним матчем за вихід напряму на Євро-2024 між "синьо-жовтими" та Італією говорив, що "Скуадра Адзурра" обов'язково має вийти на континентальну першість, а також підтримав Боснію і Герцеговину, з якою підопічні Реброва гратимуть у плей-оф.

Нещодавно ж очільник УЄФА виразив стурбованість можливою участю України чи Ізраїлю на чемпіонаті Європи. На його думку, це може викликати провокації через геополітичну нестабільність.

Цікаво. Такі заяви Александера Чеферіна не залишив без уваги й Артем Федецький. Він назвав таку позицію УЄФА імпотентною.