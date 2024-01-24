УЄФА крок за кроком здійснює гібридне повернення росіян у футбольну сім'ю Європи. Організація закриває очі на товариські матчі Росії, на включення футбольних клубів з Криму до чемпіонату країни-агресорки й таким чином легалізує терористів.

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Чеферін пояснив повернення росіян

На цьому Александер Чеферін не планує зупинятися. Словенець запевнив, що заборона участі російських команд залишатиметься в силі на старшому рівні. А от для молодіжних команд готують пом'якшення.

Спроба допустити юнацькі збірні Росії до відбіркових турнірів у минулому році завершилася провалом через величезний спротив. Однак УЄФА не збирається відступати від своїх намірів.

Для цього Чеферін вигадав дивне пояснення. Мовляв, це робиться для того, щоб уникнути промивання мізків російським дітям. На думку словенця, вони не винні у війні, яку розв'язала Росія. А тому їх варто допустити до змагань, щоб вони не були налаштовані проти Заходу.

Те, що ці молодіжні команди існують за кошти російських компаній, в тому числі тих, хто фінансує війну, а серед тренерів та персоналу можуть бути люди, що підтримують агресію, Чеферін чомусь не пояснив.

Нагадаємо, що раніше УАФ звернулася до УЄФА з проханням скасувати товариський матч Сербія – Росія. Однак відомство Чеферіна не відреагувало на заяву.