Президент УЕФА Александр Чеферин по примеру диктаторов Северной Кореи и России решил переписать устав, чтобы получить возможность оставаться в должности до 2031 года. В знак протеста легендарный Звонимер Бобан объявил об отставке с должности руководителя футбольного департамента организации.

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У Чеферина подгорело после сравнения с диктаторами

Такие сравнения очень возмутили Чеферина. Он не видит угрозы консервации власти в европейском футболе. Однако функционер уклонился от ответа, будет ли баллотироваться на новый срок.

По словам Чеферина, изменения в уставе мало интересуют людей.

Честно говоря, людей это не слишком волнует. Это изменение ничего не значит. Но это было сделано как "вау", и я стал для них как Ким Чен Ын из Северной Кореи. Это не так, и решение, баллотироваться или нет, зависит только от меня. Теперь, прежде чем я объявлю о своем решении, трудно что-то сказать,

– отметил Чеферин.

Напомним, что Александер Чеферин настаивает на возвращении молодежных команд из России в турниры под эгидой УЕФА. По мнению словенца, допуск юношеских команд из страны-агрессорки позволит спасти футболистов от губительного влияния пропаганды.

Кстати говоря, новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко пригласил Чеферина в Украину, чтобы он своими глазами увидел, что делает Россия. Возможно, после увиденного словенец изменит свое мнение о невиновности россиян.