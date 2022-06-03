Було багато моментів, коли я не міг стримати сліз, – Сидорчук про пережиті емоції під час війни
Джерело:"Футбол NEWS"
Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук розповів про моменти під час війни. Гравець зізнався, що деколи просто не може стримати сльози.
Сидорчук: За останній період таке часто траплялося
Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, вплинула на життя кожного українця. Гравець збірної поділився своїми емоціями та переживаннями після 24 лютого.
Читайте також Збірна України прилетіла у Кардіфф: попереду "фінал усього їхнього життя"
За останній період таке часто траплялося. Коли ми сиділи на базі о третій ночі, дивилися, що рік тому був цей парад 24 серпня. Дівчинка, що біжить через прапор України… Потім бачили в інтернеті, як маленькі діти без батьків залишилися,
– розповів Сидорчук в інтерв'ю.
Сергій вийшов на поле у матчу проти Шотландії наприкінці гри. Він замінив Тараса Степаненка.
Збірна України прилетіла у Кардіфф
- 5 червня на "синьо-жовтих" очікує важливий матч. У фінальному поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 українці зустрінуться проти Команди Уельсу.
- Національна команда вже прибула у Кардіфф, де і відбудеться матч.
- У попередньому відбірковому матчі збірна України здобула перемогу над Шотландією. Поєдинок відбувся на виїзді у Глазго. Близько 50 тисяч фанатів прийшли подивитись на гру обох збірних, серед них було орієнтовно три тисячі уболівальників із України.
- На початку матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Вже у другому таймі Роман Яремчук подвоїв перевагу українців.
- Але "на нуль" Георгію Бущану зіграти не вдалось. Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.
- Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно закінчив матч Україна – 1:3.
- Головний тренер збірної Олександр Петраков емоційно зустрів фінальний свисток головного арбітра матчу з Нідерландів. Наставник "синьо-жовтих" обернувся до своєї лави запасних та трибун "Гемпден Парк", радісно здійнявши руки до гори.
- Коуч національної команди присвятив цю перемогу українському народу та військовим, які щодня мужньо боронять нашу країну від окупанта.