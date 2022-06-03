Було багато моментів, коли я не міг стримати сліз, – Сидорчук про пережиті емоції під час війни

Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук розповів про моменти під час війни. Гравець зізнався, що деколи просто не може стримати сльози.

Сидорчук: За останній період таке часто траплялося

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, вплинула на життя кожного українця. Гравець збірної поділився своїми емоціями та переживаннями після 24 лютого.

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За останній період таке часто траплялося. Коли ми сиділи на базі о третій ночі, дивилися, що рік тому був цей парад 24 серпня. Дівчинка, що біжить через прапор України… Потім бачили в інтернеті, як маленькі діти без батьків залишилися,

– розповів Сидорчук в інтерв'ю.

Сергій вийшов на поле у матчу проти Шотландії наприкінці гри. Він замінив Тараса Степаненка.

Збірна України прилетіла у Кардіфф

5 червня на "синьо-жовтих" очікує важливий матч. У фінальному поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 українці зустрінуться проти Команди Уельсу.

Національна команда вже прибула у Кардіфф, де і відбудеться матч.

У попередньому відбірковому матчі збірна України здобула перемогу над Шотландією. Поєдинок відбувся на виїзді у Глазго. Близько 50 тисяч фанатів прийшли подивитись на гру обох збірних, серед них було орієнтовно три тисячі уболівальників із України.

На початку матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Вже у другому таймі Роман Яремчук подвоїв перевагу українців.

Але "на нуль" Георгію Бущану зіграти не вдалось. Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.

Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно закінчив матч Україна – 1:3.

Головний тренер збірної Олександр Петраков емоційно зустрів фінальний свисток головного арбітра матчу з Нідерландів. Наставник "синьо-жовтих" обернувся до своєї лави запасних та трибун "Гемпден Парк", радісно здійнявши руки до гори.

Коуч національної команди присвятив цю перемогу українському народу та військовим, які щодня мужньо боронять нашу країну від окупанта.

Матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня, початок о 19:00.