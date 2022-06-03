Сидорчук: За последний период такое часто случалось
Полномасштабная война, развязанная Россией, повлияла на жизнь каждого украинца. Игрок сборной поделился своими эмоциями и переживаниями после 24 февраля.
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За последний период это часто случалось. Когда мы сидели на базе в три ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины… Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались,
– рассказал Сидорчук в интервью.
Сергей вышел на поле в матче против Шотландии в конце игры. Он заменил Тараса Степаненко.
Сборная Украины прилетела в Кардифф
- 5 июня "сине-желтых" ожидает важный матч. В финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 украинцы встретятся против Команды Уэльса.
- Национальная команда уже прибыла в Кардифф, где и состоится матч.
- В предыдущем отборочном матче сборная Украины одержала победу над Шотландией. Поединок прошел на выезде в Глазго. Около 50 тысяч фанатов пришли посмотреть на игру обеих сборных, среди них было ориентировочно три тысячи болельщиков из Украины.
- В начале матча счет открыл Андрей Ярмоленко. Уже во втором тайме Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев.
- Но "на ноль" Георгию Бущану сыграть не удалось. Каллум МакГрегор добавил интриги своим голом на 79-й минуте.
- Артем Довбик забил третий мяч и победно закончил матч Украина – 1:3.
- Главный тренер сборной Александр Петраков эмоционально встретил финальный свисток главного арбитра матча из Нидерландов. Наставник "сине-желтых" обернулся своей скамейкой запасных и трибун "Гэмпден Парк", радостно подняв руки к горе.
- Коуч национальной команды посвятил эту победу украинскому народу и военным, которые ежедневно мужественно защищают нашу страну от оккупанта.