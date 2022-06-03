Сидорчук: За последний период такое часто случалось

Полномасштабная война, развязанная Россией, повлияла на жизнь каждого украинца. Игрок сборной поделился своими эмоциями и переживаниями после 24 февраля.

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За последний период это часто случалось. Когда мы сидели на базе в три ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины… Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались,

– рассказал Сидорчук в интервью.

Сергей вышел на поле в матче против Шотландии в конце игры. Он заменил Тараса Степаненко.

Сборная Украины прилетела в Кардифф

5 июня "сине-желтых" ожидает важный матч. В финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 украинцы встретятся против Команды Уэльса.

Национальная команда уже прибыла в Кардифф, где и состоится матч.

В предыдущем отборочном матче сборная Украины одержала победу над Шотландией. Поединок прошел на выезде в Глазго. Около 50 тысяч фанатов пришли посмотреть на игру обеих сборных, среди них было ориентировочно три тысячи болельщиков из Украины.

В начале матча счет открыл Андрей Ярмоленко. Уже во втором тайме Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев.

Но "на ноль" Георгию Бущану сыграть не удалось. Каллум МакГрегор добавил интриги своим голом на 79-й минуте.

Артем Довбик забил третий мяч и победно закончил матч Украина – 1:3.

Главный тренер сборной Александр Петраков эмоционально встретил финальный свисток главного арбитра матча из Нидерландов. Наставник "сине-желтых" обернулся своей скамейкой запасных и трибун "Гэмпден Парк", радостно подняв руки к горе.

Коуч национальной команды посвятил эту победу украинскому народу и военным, которые ежедневно мужественно защищают нашу страну от оккупанта.

Обратите внимание! Матч Уэльс-Украина состоится 5 июня, начало в 19:00.