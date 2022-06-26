Будемо готові до всього, що запропонує Усик, – новий тренер Джошуа про очікування від реваншу

Ентоні Джошуа продовжує готуватись до реваншу під керівництвом нового наставника Роберта Гарсії. Тренер зауважив, що зробить усе, щоб якомога краще підвести британця до другої зустрічі з Олександром Усиком.

Гарсія: Ми не знаємо, як планує битися Усик

Топовий американський тренер зауважив, що не може передбачити, у якому стилі буде боксувати Олександр Усик у реванші. Роберт Гарсія вкотре відзначив українського боксера, з яким він знайомий особисто.

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Наставник запевнив, що намагатиметься зробити з Ентоні Джошуа триразового чемпіона світу у важкій вазі.

Ми не знаємо, як планує битися Усик. Він може вийти і робити щось, через що нам доведеться більше боксувати. Тут ніколи не знаєш, напевно. Але ми будемо готові до всього, що запропонує Усик. Він чудовий боєць і чемпіон, я знайомий з ним особисто, і мені добре відомо, наскільки сильно він любить свою справу. Але ми готові зробити Ей-Джея триразовим чемпіоном світу у важкій вазі,

– сказав Гарсія.

Раніше новий тренер Джошуа назвав українського боксера приголомшливим бійцем.

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