Будемо готові до всього, що запропонує Усик, – новий тренер Джошуа про очікування від реваншу
Джерело:BoxingScene
Ентоні Джошуа продовжує готуватись до реваншу під керівництвом нового наставника Роберта Гарсії. Тренер зауважив, що зробить усе, щоб якомога краще підвести британця до другої зустрічі з Олександром Усиком.
Гарсія: Ми не знаємо, як планує битися Усик
Топовий американський тренер зауважив, що не може передбачити, у якому стилі буде боксувати Олександр Усик у реванші. Роберт Гарсія вкотре відзначив українського боксера, з яким він знайомий особисто.
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Наставник запевнив, що намагатиметься зробити з Ентоні Джошуа триразового чемпіона світу у важкій вазі.
Ми не знаємо, як планує битися Усик. Він може вийти і робити щось, через що нам доведеться більше боксувати. Тут ніколи не знаєш, напевно. Але ми будемо готові до всього, що запропонує Усик. Він чудовий боєць і чемпіон, я знайомий з ним особисто, і мені добре відомо, наскільки сильно він любить свою справу. Але ми готові зробити Ей-Джея триразовим чемпіоном світу у важкій вазі,
– сказав Гарсія.
Раніше новий тренер Джошуа назвав українського боксера приголомшливим бійцем.
Головне про реванш Усик – Джошуа
- Друга зустріч Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня 2022 року у Джидді, Саудівська Аравія. Ентоні спробує взяти реванш в українця за поразку у першому поєдинку.
- Боксери вже провели пресконференцію та дуель поглядів.
- Заради зйомки промо Усик та Джошуа вперше вийшли на ринг після вересня 2021 року.
- Чемпіон світу у важкій вазі показав, як готується до бою проти британця.
- Перед поєдинком Ентоні висловив слова підтримки українському народу, який потерпає від російської агресії.
- Британський боксер впевнений, що йому вдасться взяти реванш, адже він король камбеків. Джошуа заявив, якщо він поверне чемпіонські пояси, то стане легендою боксу.