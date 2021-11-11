"Для нас немає товариських матчів"

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко розповів про підготовку до товариського спарингу з болгарами. Вінгер англійського Вест Хема зазначив, що поєдинок в Одесі, який має товариський характер, теж повинен бути важливим для команди.

Дивіться також Як Ярмоленко п'яткою прокинув м'яч поміж ніг Гармашу: кумедне відео

Футболіст заявив, коли гравець одягає синьо-жовту футболку, то для нього не повинно бути товариських зустрічей.

Всі говорять тільки про Боснію і Герцеговину. Десь і гравці думають та знають наскільки важлива ця гра. Але я вже багато разів казав, що коли одягаєш футболку національної команди, то немає товариських матчів,

– відповів Ярмоленко.

Матч відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець". 18 тисяч фанатів зможуть побачити поєдинок із трибун арени – це 2/3 від загальної кількості місць на стадіоні. Також чимало уболівальників спостерігатимуть за матчем через телетрансляцію.Тому за словами Ярмоленка, кожному гравцю "синьо-жовтих" потрібно буде викластись на повну.

До слова. Товариський матч Україна – Болгарія відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30.

"Викладатимемося на всі 100 відсотків"

На думку Андрія, кожен футболіст, який отримав виклик у національну команду, хоче довести тренерському штабу, що заслужив отримати місце у стартовому складі.

Товариських ігор немає. Усі розуміють, що через матч із Болгарією ми маємо підготуватися до поєдинку з Боснією і Герцеговиною, тому викладатимемося на всі 100 відсотків. Кожен футболіст хоче грати та доводити тренеру, що він гравець основного складу,

– додав футболіст.

Цікаво, що перед поєдинками Ярмоленко долучився до доброї справи. Андрій віддав бонуси, які заробив за Євро-2020, на допомогу лікарні ОХМАТДИТ. Вінгер дотримав своє слово.

Ситуація збірних у групі перед вирішальним матчем