Місце там знайшлося й Сергію Бубці. Окрім українського стрибуна у висоту, якого підозрюють у співпраці з окупантами, офіційно до Зали слави приєдналися Марі-Жозе Перек і Асафа Пауелл.

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Бубка ввімкнув режим патріота

Український легкоатлет мав честь бути доданим до Зали слави за виступи у стрибках з жердиною. Він 35 разів встановлював світовий рекорд у своєму виді спорту. Свій найкращий стрибок виконав 30 років тому, коли стрибнув 6,15 метри у Донецьку. За свою кар'єру Бубка 47 разів стрибав на висоту 6 метрів та вище.

Директор меморіалу Ван Дамме з 1977 по 2016 рік Вільфрід Меєрт прокоментував пам'ятну подію для Бубки та згадав про рекорди українця:

"У Брюсселі він, на жаль, ніколи не перевищував магічну межу в 6 метрів, але з нами він перемагав чотири рази, у тому числі двічі зі стрибком на 5,95 метри".

Після цього колишній очільник НОК України Сергій Бубка вдруге за останні дні здивував своєю промовою. Колишній легендарний спортсмен, який півтора роки мовчав про повномасшабну війну та майже 2 місяці не реагував на звинувачення у торгівлі з окупантами, подякував представникам різних країн за підтримку України та заявив, що наша країна обов'язково переможе.

Хочу сказати всім вам – величезне дякую! За вашу велику підтримку України, українського народу. Це дуже важливо. Ми живемо в дуже складний час. Але ви – з нами. Ми ніколи не забудемо цього. Дякую вам, і ми переможемо!

– сказав Бубка.

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Дуже цікава зміна риторики відбулася в Сергія Бубки, справами якого зайнялася СБУ. Адже раніше він не називав війну війною. Можливо щось зрозумів?