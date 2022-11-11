Сергій Бубка несподівано для усіх зник із інформаційного простору після 24 лютого. Лише на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну легендарний легкоатлет заговорив. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Беленюк пригадав свої звернення до президента НОК, який втік з України. Детальніше Ніяких виборів без вибору: інтерв'ю з Беленюком про Бубку, НОК і "конфлікт" з Гутцайтом

Беленюк: Було незрозуміло, де він, яка його позиція Жан залишився незадоволений роботою Сергія Назаровича на чолі Національного олімпійського комітету України. Олімпійський чемпіон у Токіо-2020 зізнався, що саме його не влаштовувало у роботі керівництва НОК.

"По-перше, це непрозорість та незрозумілість санкційної політики. Не висвітлюється інформація з приводу того, яка робота проводиться всередині МОК. Чи відстоюється позиція українських спортсменів. Ми бачимо, як певні міжнародні федерації просувають російські наративи", – розповів борець-депутат.

Однією з причин критику у сторону Бубки стала його позиція після 24 лютого. Як виявилось згодом, то Сергій Назарович виїхав із України у статусі біженця.

Багатьох обурило те, що в перші дні російського вторгнення не було й звістки від очільника НОК. Було незрозуміло, де він, яка його позиція. Ми, олімпійці, не знали, що нам робити. У нас були певні активності в перші дні, ми писали відкритий лист до МОК. Підпису Сергія Бубки я там не побачив,

– сказав Беленюк.

До слова. Однією з тих, хто критикував роботу та позицію Бубки стала Ольга Саладуха, яка перед початком повномасштабної війни попрощалась із професійною кар'єрою легкоатлетки.

"Ми не побачили чіткого засудження Росії": про мовчання Бубки

Коментар Бубки, який з'явився лише на восьмий день повномасштабного вторгнення, не заспокоїв олімпійську родину, а навпаки лише обурив. Президент НОК незрозуміло для усіх назвав війну в Україні "бідою". За що отримав "на горіхи" від українських спортсменів. Така позиція Бубки не є прийнятною.

Я його не зрозумів, війна чомусь була названа бідою. Ми не побачили чіткого засудження Росії, яка і є причиною так званої біди. Мені як громадянину України це було не зовсім зрозуміло. Тому я вважаю, що маю право питати пояснень, чому відбувається саме так. Не було комунікації з очільником НОК. Тому коли я спілкувався з журналістами, я щиро розповідав, як я бачу цю ситуацію. Можливо це було сприйнято, як критика, але я ставив питання, які мене турбують,

– відповів Жан Беленюк.

Відзначимо, що саме Беленюк є одним із претендентів на посаду нового президента НОК України. Епоха Бубки закінчена. Сергій Назарович не подав свою кандидатуру на майбутні вибори очільника Національного олімпійського комітету.