У липні 2023 року стало відомо, що колишній очільник НОК Сергій Бубка веде бізнес на окупованих територіях. За інформацією BIHUS Info, він разом із братом продає окупантам пальне.

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Бізнес із терористами є нормою для Бубки

Після публічного розголосу легендарний у минулому спортсмен ніяк не прокоментував розслідування. А зі слів Вадима Гутцайта, стало відомо, що Бубка збирався подавати до суду, де мав захищати свою честь.

Комісія атлетів національного олімпійського комітету збиралася, щоб обговорити ситуацію, яка склалася з їх минулим керівником, а Служба Безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо діяльності Сергія Бубки.

Проте після чергового розслідування стає зрозуміло, що нічого він не збирається змінювати, а звання Героя України для Бубки не є перепоною для співпраці з людьми, які намагаються знищити рідну країну.

Компанії ексочільника НОК України продовжили співпрацю з терористами на тимчасово окупованих територіях вже після публікацій першого розслідування.

Так стало відомо, що 27 липня фірма Бубки "Монблан" уклала угоду на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продала пальне так званому "Республіканському казначейству ДНР". Ще один новий контракт було підписано з російською компанією "Спортивный клуб Сергея Бубки", співвласниками якої є Сергій Бубка та його брат. Основним видом діяльності її зараз є торгівля. Компанія є клоном української фірми, яка була створена Бубками ще в 90-х роках у Донецьку.

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3 липня "Спортивный клуб Сергея Бубки" з медичним відділом міністерства внутрішніх справ так званої "ДНР" підписали контракт на 2 250 рублів. За ці гроші компанія Бубки має поставити окупантам гумові кліше для печатки.

Зазначається, що в російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Він є справжнім і станом на зараз активним. Ймовірно був виданий у Криму, а саме в Євпаторії.

Після нового розслідування виникає тільки одне питання: "Яку честь збирався захищати Бубка в суді та що він знає про поняття порядності?"