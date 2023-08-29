Така незрозуміла позиція Національного олімпійського комітету обурює громадськість. Адже людина, що продає паливо терористам не може мати посаду в Україні.

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НОК пояснив, чому саме так відбувається. Він не може виключити Сергія Бубку зі складу організації, оскільки той є членом Міжнародного олімпійського комітету.

"Бубка Сергій Назарович є членом Міжнародного олімпійського комітету та, відповідно, його представником в Україні. Відповідно до Олімпійської хартії та Статуту НОК Бубка С.Н., як член МОК, має бути включений до складу членів НОК та Виконкому НОК.

Оскільки члени МОК мають особливий статус, НОК повинен взаємодіяти з МОК щодо застосування обмежень чи можливих санкцій до членів МОК. Права та обов’язки членів НОК, зокрема Бубки С. Н., визначені Статутом НОК, а не посадовими інструкціями", – йдеться у відповіді НОК на запит BIHUS Info.

Також у відповіді зазначилося, що Сергій Бубка не отримує зарплатню в організації.

Нагадаємо. Раніше Сергій Бубка залишив посаду у World Athletics, де працював 22 роки, через зв'язки з Росією.

Після вже другого розслідування, яке підтвердило, що олімпійський чемпіон співпрацює з окупантами, саме час подумати про такий крок і МОК. Адже треба хоча б іноді думати про свою репутацію.