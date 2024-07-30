Я знала, що вона зможе перемогти, – Світоліна привітала Харлан із олімпійською медаллю у Парижі

Ольга Харлан – авторка першої медалі України на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка здобула "бронзу" у шаблі.

У драматичному бронзовому фіналі українка здолала суперницю із Південної Кореї 15:14. Харлан здобула свою п'яту олімпійську медаль у кар'єрі, повторивши рекорд зрадниці України Яни Клочкової.

До теми Присвячую тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія, – Харлан

Привітала Харлан у прямому ефірі

Ігрову програму третього змагального дня для нашої країни закінчувала Еліна Світоліна, яка зустрічалась із шостою ракеткою світу із США Джессікою Пегулою. Українка віддала перший сет суперниці, але зібралась та показала дуже змістовну гру у двох наступних партіях.

Світоліна здійснила камбек та пробилась до наступного кола Олімпійських ігор-2024. Прямо після свого матчу Еліна у прямому ефірі Суспільного привітала Ольгу Харлан із "бронзою". Тенісистка зізналась, що стежила за грою фехтувальниці у півфіналі Ігор-2024 та була засмучена після поразки Ольги.

Вітаю, Оля, це дуже-дуже класно. Я знала, що вона, на жаль, програла в півфіналі. Я дивилася бій в роздягальні й була дуже засмучена, але я знала, що вона зможе перемогти. І я дуже рада за неї, що вона добула першу українську медаль на цій Олімпіаді. Я дуже рада,

– розповіла тенісистка.

Наступний свій матч Світоліна проведе вже 30 липня. Українка буде боротись за вихід у чвертьфінал Ігор-2024 із чешкою Барборою Крейчиковою (WTA №10). Початок матчу о 16:00 (за київським часом).

Пригадаємо, що Харлан присвятила свою медаль рідній країні, захисникам, які її боронять, та атлетам, життя яких забрав ворог.