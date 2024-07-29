Олімпійські ігри-2024 у Парижі набирають обертів. На третій ігровий день припало чимало виступів українців, а також перша медаль для нашої країни, пише 24 Канал.
До теми Перша медаль України: Ольга Харлан – бронзова призерка Олімпіади-2024
Роздільний рекорд
У жіночому змаганні на особистих шаблях з фехтування бронзову нагороду здобула Ольга Харлан. Українка поступилась у півфіналі, але у битві за третє місце здолала кореянку Чої Сібін (15:14).
Для Ольги ця медаль стала п'ятою олімпійською у кар'єрі. Українка вигравала золото на Олімпіаді-2008 та срібло на Іграх-2016 в команді. Також Харлан підкорились три бронзи в індивідуальних змаганнях у 2012, 2016 та 2024 роках.
За кількістю нагород на Олімпіадах Харлан наздогнала рекордсменку Яну Клочкову, яка прославилась у плаванні. У обох спортсменок тепер по п'ять нагород.
Найтитулованіші українці на Олімпійських іграх:
|СПОРТСМЕН
|ВИД СПОРТУ
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|Яна Клочкова
|плавання
|4
|1
|0
|5
|Ольга Харлан
|фехтування
|1
|1
|3
|5
|Інна Осипенко-Радомська
|веслування на байдарках
|1
|2
|1
|4
|Олена Костевич
|стрільба
|1
|0
|3
|4
|Лілія Подкопаєва
|спортивна гімнастика
|2
|1
|0
|3
|Юрій Чебан
|веслування на каное
|2
|0
|1
|3
|Руслана Таран
|вітрильний спорт
|0
|1
|2
|3
На змаганнях у 2000 та 2004 роках Яна брала чотири золота у запливах на 200 та 400 метрів комплексним стилем. А на Іграх-2000 Клочковій ще і підкорилось срібло вільним стилем на 800 метрів.
Ганебна репутація Клочкової
До слова, після закінчення кар'єри прізвище Клочкової куди більше пов'язується із ганьбою, ніж спортивними досягненнями. У 2022 році ексспортсменка поїхала жити до окупованого Криму.
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Яна жодного разу не засудила війну Росії проти України, як і не визнала сам факт агресії. Це відчутно контрастує із позицією Ольги Харлан, яка активно допомагає ЗСУ та присвячує свої перемоги Батьківщині.