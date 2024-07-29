Олімпійські ігри-2024 у Парижі набирають обертів. На третій ігровий день припало чимало виступів українців, а також перша медаль для нашої країни, пише 24 Канал.

До теми Перша медаль України: Ольга Харлан – бронзова призерка Олімпіади-2024

Роздільний рекорд

У жіночому змаганні на особистих шаблях з фехтування бронзову нагороду здобула Ольга Харлан. Українка поступилась у півфіналі, але у битві за третє місце здолала кореянку Чої Сібін (15:14).

Для Ольги ця медаль стала п'ятою олімпійською у кар'єрі. Українка вигравала золото на Олімпіаді-2008 та срібло на Іграх-2016 в команді. Також Харлан підкорились три бронзи в індивідуальних змаганнях у 2012, 2016 та 2024 роках.

За кількістю нагород на Олімпіадах Харлан наздогнала рекордсменку Яну Клочкову, яка прославилась у плаванні. У обох спортсменок тепер по п'ять нагород.

Найтитулованіші українці на Олімпійських іграх:

СПОРТСМЕН ВИД СПОРТУ З С Б РАЗОМ Яна Клочкова плавання 4 1 0 5 Ольга Харлан фехтування 1 1 3 5 Інна Осипенко-Радомська веслування на байдарках 1 2 1 4 Олена Костевич стрільба 1 0 3 4 Лілія Подкопаєва спортивна гімнастика 2 1 0 3 Юрій Чебан веслування на каное 2 0 1 3 Руслана Таран вітрильний спорт 0 1 2 3

На змаганнях у 2000 та 2004 роках Яна брала чотири золота у запливах на 200 та 400 метрів комплексним стилем. А на Іграх-2000 Клочковій ще і підкорилось срібло вільним стилем на 800 метрів.

Цікавий факт. Ольга Харлан – єдина українська спортсменка, яка здобувала медалі на чотирьох різних Олімпіадах (2008, 2012, 2016, 2024).

Ганебна репутація Клочкової

До слова, після закінчення кар'єри прізвище Клочкової куди більше пов'язується із ганьбою, ніж спортивними досягненнями. У 2022 році ексспортсменка поїхала жити до окупованого Криму.

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Яна жодного разу не засудила війну Росії проти України, як і не визнала сам факт агресії. Це відчутно контрастує із позицією Ольги Харлан, яка активно допомагає ЗСУ та присвячує свої перемоги Батьківщині.