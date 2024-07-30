Джессіка Пегула (США) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)

На Олімпійських іграх-2024 продовжується жіночий тенісний турнір, який проходить на кортах Ролан Гаррос. Серед учасників другого раунду опинилась і українка Еліна Світоліна, пише 24 Канал.

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Гра на нервах

Після перемоги на старту над японкою Учідзімою наша спортсменка потрапила в 1/16 фіналу на шосту ракетку світу Джессіку Пегулу. Попри статус американки, експерти оцінювали шанси Еліни як мінімум не гірше.

Вже у першому сеті тенісистки дали одна одній гідний бій, проте за рахунку 4:4 Джессіка зробила брейк та довела сет до перемоги. У другому ж американка вирішила не добивати Світоліну.

У свою чергу українка відчутно додала та дозволила Пегулі взяти всього один гейм. Це дозволило українці підійти до вирішального сету у статусі моральної лідерки.

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Зрештою вже перший же гейм останнього сету приніс Еліні очко на подачі Джессіки. Повівши в рахунку 2:0, українка зробила ставку на "свої" гейми та змогла довести гру до перемоги.

Таким чином, Світоліна виходить в 1/8 фіналу, де доєднується до іншої українки Марти Костюк. Наступною опоненткою Еліни стане десята ракетка світу Барбора Крейчікова. Що стосується Костюк, то їй доведеться битися із восьмим номером рейтингу WTA Марією Саккарі.

Цікавий факт. Еліна Світоліна до 2024 року двічі виступала на Олімпійських іграх. У 2016 році українка зупинилась у чвертьфіналі, а у 2021-му дісталась півфіналу та здобула бронзу.