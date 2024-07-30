Фехтувальниця здолала у бронзовому фіналі суперницю із Південної Кореї 15:14. Харлан здобула свою 5-ту медаль Олімпіади у кар'єрі, повторивши успіх зрадниці України Яни Клочкової, у якої така ж кількість здобутих нагород.

До теми Перша медаль України: Ольга Харлан – бронзова призерка Олімпіади-2024

Медаль Харлан для України

Одразу після перемоги українська шаблістка поділилась своїми емоціями. Ольга порівняла здобуту "бронзу" із "золотом" Ігор, зауваживши, у яких умовах спортсмени готувались до цієї Олімпіади-2024.

"Зовсім інша медаль, вона бронзова, але для мене золота. Яка б медаль не була, вона для мене золота. Бо за тих кондицій, враховуючи те, де зараз знаходиться наша країна, через що ми проходимо, через що проходить кожен спортсмен, який тут представляє нашу країну... Це не передати просто. Це дуже важко", – розповіла українка.

Харлан присвятила цю звитягу усій країні, її захисникам та тим спортсменам, життя яких забрала Росія.

Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія,

– додала фехтувальниця.

Ольга зізналась, що через своє коріння у неї завжди будуть сили, аби здійснювати такі неймовірні камбеки, який був у зустрічі із кореянкою.

Про підтримку трибун

Також українка відзначила підтримку трибун, особливо, коли вони підтримують місцеву представницю.

"Це важко, чесно кажучи. Цілий день я фехтувала з ними в одному колі, причому з двома. Доводилося дуже сильно зупинятися кожного разу. Це такі децибели. Але потім вони підтримували мене – це приємно", – відповіла новоспечена бронзова призерка Ігор-2024.

Відзначимо, що 30 липня Україна матиме шанс на ще одну нагороду у фехтуванні. У четвертий змагальний день наші дівчата поборються у командній шпазі (Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва).