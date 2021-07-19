Божевілля гран-прі Великобританії, Кейн стане одноклубником Зінченка: новини спорту 18 липня

У неділю, 18 червня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Формула-1: аварія Ферстаппена та перемога Хемілтона

Десятий гран-прі Формули-1 відбувся у британському Сільверстоуні. Це був перший етап за два тижні після двох поспіль гонок у Австрії.

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Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем. Друге місце зайняв гонщик Ferrari Шарль Леклер, третє – ще один представник Mercedes Валттері Боттас.

Хемілтон стартував трохи краще, але відразу обійти Ферстаппена не зумів. Протягом першого кола зав'язалася боротьба, в результаті якої Макс полетів у бар'єри. Дуже жорсткий удар, але з пілотом все нормально. Дирекція оголосила червоні прапори. Цікаво, що після контакту лідерів на 1-е місце вискочив Шарль Леклер. Топ-3 замикали Хемілтон і Боттас.

Після піт-стопів Леклер зберіг лідерство, випереджаючи Боттаса і Норріса. Хемілтон після свого штрафу повернувся на трек 4-м, кинувшись в погоню за подіумом. Льюїс швидко пройшов Норріса і кинувся в погоню за напарником. Попереду Леклер випереджав Боттаса на 9 секунд і відчував себе досить непогано.

В результаті Боттас на прохання команди пропустив Хемілтона, який за 10 кіл до кінця відставав від Леклера на 8 секунд. Хемілтон швидко скорочував відставання і за півтора кола до кінця вийшов в лідери. Хемілтон пройшов Леклера і відіграв у Ферстаппена 25 очок.

Гаррі Кейн погодив 5-річний контракт з Манчестер Сіті

Нападник Тоттенхема Гаррі Кейн все ж таки вирішив покинути клуб влітку. Форвард навіть уже обрав собі клуб – ним стане Манчестер Сіті.

Угода з "містянами" розрахована до 2026 року, а "шпори" хочуть виручити за лідера 160-170 мільйонів євро. Віцечемпіон Європи впевнений, що переможець АПЛ зробить пропозицію, яке влаштує президента Тоттенхема Деніела Леві.

Кар'єра Кейна в Тоттенхемі

Контракт Кейна зі "шпорами" закінчується 30 червня 2024 року.

У минулому сезоні Гаррі провів 35 матчів в АПЛ, в яких забив 23 голи і віддав чотирнадцять ассистов. Він став найкращим бомбардиром і асистентом чемпіонату Англії.

Transfermarkt оцінює футболіста в 120 мільйонів євро.

Гонорари арбітрів УПЛ зростуть більш ніж удвічі

Українська асоціація футболу збільшила суми гонорарів арбітрів, котрі працюють на матчах УПЛ.

Зарплата головного арбітра піднялася з 12 до 30 тисяч гривень за матч. Асистенти тепер отримуватимуть 15 тисяч замість 6 тисяч. Також у виплатах передбачені 3 тисячі гривень на харчування та 6 тисяч гривень на проживання. Загальна сума сягає 139 тисяч гривень.

Цікаво, що витрати повинні оплачувати клуби, котрі є господарями у матчі. Щоправда, з регламенту УПЛ прибрали пункт, який зобов'язує клуби зустрічати арбітрів.

Українець Богачук забив суперника в першому раунді

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (19-1, 19 KO) переміг 33-річного американця Брендона Баує (16-24, 11 КО).

Богачук не залишив шансів американському джорнімену Брендону Баує. Українець нокаутував суперника вже в першому раунді.