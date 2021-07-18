Витрати беруть на себе клуби

Зарплата головного арбітра піднялася з 12 до 30 тисяч гривень за матч. Асистенти тепер отримуватимуть 15 тисяч замість 6 тисяч. Також у виплатах передбачені 3 тисячі гривень на харчування та 6 тисяч гривень на проживання. Загальна сума сягає 139 тисяч гривень.

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Цікаво, що витрати повинні оплачувати клуби, котрі є господарями у матчі. Щоправда, з регламенту УПЛ прибрали пункт, який зобов'язує клуби зустрічати арбітрів.

Поки арбітри контракти ще не підписали, отже суми не остаточні, і в майбутньому можуть змінитися.

Також відзначається, що зарплату арбітрам підняли вперше зі "стрибка" долару з курсу по 8 гривень. Відтоді суми у гривнях не збільшувалися. УАФ вважає, що такий крок зменшить корупцію.