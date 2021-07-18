Відновився пілся поразки
Бій 26-річного спортсмена очолив вечір боксу в Рок-Рапідс (Айова, США).
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Богачук не залишив шансів американському джорнімену Брендону Баує. Українець нокаутував суперника вже в першому раунді.
- Баує має багатий послужний список. Він провів 40 поєдинків, з яких виграв 16 (11 нокаутом). У його пасиві аж 24 поразки (16 нокаутом).
- Для Сергія Богачука, який у березні 2021 року зазнав прикрої поразки від Брендона Адамса, це був ювілейний 20 бій. 26-річний українець до того здобув 18 перемог нокаутом.
Богачук – Баує відео нокауту