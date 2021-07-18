Нігерієць Бабатунде до бою проти Митрофанова підходив у статусі непереможного боксера, який виграв усі 13 боїв у кар'єрі. Утім, він завжди боксував удома – виїзд в Київ став для нього першим в кар'єрі.
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Бій Митрофанов – Бабатунде пройшов усю дистанцію – 10 раундів. Боксери обмінлювалися небезпечними ударами, а ситуацію в рингу контролював український боксер.
Його перевага відобразилася в оцінках суддів. Усі три рефері віддали перевагу Дмитру Митрофанову – 99:91, 98:92, 99:90. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та уперше захистив титул.
Результати інших поєдинків боксерського шоу
- Василь Чоботар (Україна, 8-0, 3 КО) – Елдорбек Саїдов (Узбекистан, 5-5-2, 3 KO) – UD 8
- Хасан Байсангуров (Росія, 20-1, 10 КО) – Берікбай Нурімбетов (Казахстан, 7-3-1, 2 KO) – TKO 1/8
- Хусейн Байсангуров (Росія, 18–1, 16 КО) – Ніка Гважава (Грузія, 12-21-3, 6 KO) – TKO 3/8