Формула-1: авария Ферстаппена и победа Хэмилтона

Десятый гран-при Формулы-1 состоялся в британском Сильверстоуне. Это был первый этап за две недели после двух подряд гонок в Австрии.

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем. Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, третье – еще один представитель Mercedes Валттери Боттас.

Хэмилтон стартовал получше, но сразу обойти Ферстаппена не сумел. В течение первого круга завязалась борьба, в результате которой Макс полетел в барьеры. Очень жесткий удар, но с пилотом все нормально. Дирекция объявила красные флаги. Интересно, что после контакта лидеров на 1-е место выскочил Шарль Леклер. Топ-3 замыкали Хэмилтон и Боттас.

После пит-стопов Леклер сохранил лидерство, опережая Боттаса и Норриса. Хэмилтон после своего штрафа вернулся на трек 4-м, бросившись в погоню за подиумом. Льюис быстро прошел Норриса и бросился в погоню за напарником. Впереди Леклер обогнал Боттаса на 9 секунд и чувствовал себя довольно неплохо.

В итоге Боттас по просьбе команды пропустил Хэмилтона, который за 10 кругов до конца отставал от Леклера на 8 секунд. Хэмилтон быстро сокращал отставание и за полтора круга до конца вышел в лидеры. Хэмилтон прошел Леклера и отыграл у Ферстаппена 25 очков.

Гарри Кейн согласовал 5-летний контракт с Манчестер Сити

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн все же решил покинуть клуб летом. Форвард даже уже выбрал себе клуб – им станет Манчестер Сити.

Соглашение с "горожанами" рассчитано до 2026 года, а "шпоры" хотят выручить за лидера 160 – 170 миллионов евро. Вице-чемпион Европы уверен, что победитель АПЛ сделает предложение, которое устроит президента Тоттенхэма Дэниэла Леви.

Карьера Кейна в Тоттенхэме

Контракт Кейна со "шпорами" истекает 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне Гарри провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 23 гола и отдал четырнадцать ассистов. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии.

Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

Гонорары арбитров УПЛ вырастут более чем вдвое

Украинская ассоциация футбола увеличила суммы гонораров арбитров, работающих на матчах УПЛ.

Зарплата главного арбитра поднялась с 12 до 30 тысяч гривен за матч. Ассистенты теперь будут получать 15 тысяч вместо 6 тысяч. Также в выплатах предусмотрены 3 тысячи гривен на питание и 6 тысяч гривен на проживание. Общая сумма достигает 139 тысяч гривен.

Интересно, что расходы должны оплачивать клубы, которые являются хозяевами в матче. Правда, из регламента УПЛ убрали пункт, обязывающий клубы встречать арбитров.

Украинец Богачук забил соперника в первом раунде

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (19-1, 19 KO) победил 33-летнего американца Брэндона Бауэ (16-24, 11 КО).

Богачук не оставил шансов американскому джорнимену Брэндону Бауэ. Украинец нокаутировал соперника уже в первом раунде.