Український боксер Сергій Богачук 5 березня програв бій за титул чемпіона WBC Continental Americas у другій напівсередній вазі проти Брендона Адамса,

Наш співвітчизник, який раніше не знав поразок на профі-рингу, був фаворитом в поєдинку.

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Як пройшов бій

Поєдинок розпочався очікувано для Богачука, у якого проблеми в захисті. Сергій часто пропускав зустрічні удари, але завжди намагався повертати супернику.

Починаючи з третього раунду Богачук став нарощувати свою перевагу. До того ж американця позбавили одного очка через удар нижче пояса.

Раунд за раундом українець забирав у свою скарбничку, поки у восьмому не пропустив зустрічний бічний. Сергій поплив і відразу ж був добитий. Фінальним ударом став лівий аперкот, після якого боксер з Вінниці впав на ринг – нокаут.

Відео нокауту в бою Сергій Богачук – Брендон Адамс

2 rounds to go, Bohachuk was winning the fight and then "The Cannon" Adams ... #boxing #BohachukAdams pic.twitter.com/HipkLJLTIX — przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 5, 2021

Важливо! На момент зупинки бою український боксер вів на суддівських записках з рахунком 69-63, 68-64, 68-64.