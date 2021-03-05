Український боксер Богачук зазнав сенсаційної першої поразки жорстоким нокаутом: відео
Український боксер Сергій Богачук 5 березня програв бій за титул чемпіона WBC Continental Americas у другій напівсередній вазі проти Брендона Адамса,
Джерело:24 канал
Наш співвітчизник, який раніше не знав поразок на профі-рингу, був фаворитом в поєдинку.
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Як пройшов бій
Поєдинок розпочався очікувано для Богачука, у якого проблеми в захисті. Сергій часто пропускав зустрічні удари, але завжди намагався повертати супернику.
Починаючи з третього раунду Богачук став нарощувати свою перевагу. До того ж американця позбавили одного очка через удар нижче пояса.
Раунд за раундом українець забирав у свою скарбничку, поки у восьмому не пропустив зустрічний бічний. Сергій поплив і відразу ж був добитий. Фінальним ударом став лівий аперкот, після якого боксер з Вінниці впав на ринг – нокаут.
Відео нокауту в бою Сергій Богачук – Брендон Адамс
- Для 25-річного Богачука ця поразка стала першою в кар'єрі після 18 дострокових перемог. До поєдинку з Адамсом Сергій нокаутував мексиканця Алехандро Давіла в шостому раунді.
- Спочатку Богачук і Адамс повинні були побитися ще в грудні, але бій перенесли через хворобу українця.
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