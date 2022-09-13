Нічого не маю проти російських футболістів: лідер боснійців – про спаринг з окупантами

Міралем П'яніч відмовляється грати у товариському матчі проти росії в листопаді. Півзахисник детальніше пояснив свою позицію.

Футбольна збірна Боснії та Герцеговини потрапиоа у гучний скандал. Місцева федерація погодилась на проведення товариського матчу з росією.

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Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення, оскільки збірну країни-окупанта дискваліфікували з усіх турнірів ФІФА та УЄФА. Проти цієї гри висловились і лідери боснійської збірної.

Одним з активних противників матчу у санкт-петербурзі став ексгравець Ювентуса та Барселони Міралем П'яніч. Хавбек ще раз пояснив, чому не хоче виходити на матч із росією.

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"Мені подзвонив директор збірної і сказав, що є ймовірність матчу з росією. Я відповів йому, що зараз немає сенсу грати з ними, адже ФІФА та УЄФА виключила їхні команди. Чому ми? Чому не інша збірна? Весь світ платить за цю війну. Чому ми повинні першими проводити з ними товариський матч?"

Ця гра не має жодної позитивної сторони, у світі її б сприйняли дуже негативно. Особисто я нічого не маю проти російських футболістів, але якщо всі відмовляються грати з ними, то ми теж повинні бути солідарними. Я просто не можу зіграти такий матч,

– заявив П'яніч.

За свою кар'єру Міралем Метц, Ліон, Барселону, Ювентус, Рому та Бешикташ. Нині 32-річний футболіст виступає за Шарджу з ОАЕ. На його рахунку 107 матчів та 18 голів за збірну Боснії та Герцеговини.

Що відомо про гру