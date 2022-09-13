Футбольна збірна Боснії та Герцеговини потрапиоа у гучний скандал. Місцева федерація погодилась на проведення товариського матчу з росією.
До теми Виглядає як відверте хамство, – ексгравець збірної Боснії та Герцеговини про матч з росією
Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення, оскільки збірну країни-окупанта дискваліфікували з усіх турнірів ФІФА та УЄФА. Проти цієї гри висловились і лідери боснійської збірної.
Одним з активних противників матчу у санкт-петербурзі став ексгравець Ювентуса та Барселони Міралем П'яніч. Хавбек ще раз пояснив, чому не хоче виходити на матч із росією.
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"Мені подзвонив директор збірної і сказав, що є ймовірність матчу з росією. Я відповів йому, що зараз немає сенсу грати з ними, адже ФІФА та УЄФА виключила їхні команди. Чому ми? Чому не інша збірна? Весь світ платить за цю війну. Чому ми повинні першими проводити з ними товариський матч?"
Ця гра не має жодної позитивної сторони, у світі її б сприйняли дуже негативно. Особисто я нічого не маю проти російських футболістів, але якщо всі відмовляються грати з ними, то ми теж повинні бути солідарними. Я просто не можу зіграти такий матч,
– заявив П'яніч.
За свою кар'єру Міралем Метц, Ліон, Барселону, Ювентус, Рому та Бешикташ. Нині 32-річний футболіст виступає за Шарджу з ОАЕ. На його рахунку 107 матчів та 18 голів за збірну Боснії та Герцеговини.
Що відомо про гру
- Збірна Боснії та Герцеговини повідомила, що планує зіграти у товариському матчі проти росії.
- Поєдинок запланований на 19 листопада у санкт-петербурзі.
- Провідні футболіст Боснії та Герцеговини проти проведення такого поєдинку та наголосили, що не поїдуть до росії.
- Капітан збірної Едін Джеко наголосив, що він солідарний з народом України.
- УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити цього матчу.
- На росіян очікують і інші товариські матчі – проти збірної Киргизії та Ірану на виїзді.