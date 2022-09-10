Днями футбольна збірна Боснії та Герцеговини оголосила про проведення товариського матчу з росією. Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення.

До теми Виглядає як відверте хамство, – ексгравець збірної Боснії і Герцеговини про матч з росією

Особливо в шоці українські гравці. На своїй сторінці в інстаграм про рішення боснійцев висловився і екскапітан "синьо-жовтих" Андрій Пятов.

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини, скільки коштує совість? Коли агресор тероризує країну-сусіда та погрожує всьому світу голодом, холодом та ядерною катастрофою, ви хочете виходити з ними на одне поле? Коли для всіх притомних людей відповіді на ці питання очевидні, ви підтримуєте вбивства, насилля та терор. Спорт поза політикою?

– пише Пятов.

Що відомо про гру