Днями футбольна збірна Боснії та Герцеговини оголосила про проведення товариського матчу з росією. Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення.
До теми Виглядає як відверте хамство, – ексгравець збірної Боснії і Герцеговини про матч з росією
Особливо в шоці українські гравці. На своїй сторінці в інстаграм про рішення боснійцев висловився і екскапітан "синьо-жовтих" Андрій Пятов.
Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини, скільки коштує совість? Коли агресор тероризує країну-сусіда та погрожує всьому світу голодом, холодом та ядерною катастрофою, ви хочете виходити з ними на одне поле? Коли для всіх притомних людей відповіді на ці питання очевидні, ви підтримуєте вбивства, насилля та терор. Спорт поза політикою?
– пише Пятов.
Що відомо про гру
- Збірна Боснії та Герцеговини повідомила, що планує зіграти у товариському матчі проти росії.
- Поєдинок запланований на 19 листопада у санкт-петербурзі.
- Провідні футболіст Боснії і Герцеговини проти проведення такого поєдинку та наголосили, що не поїдуть до росії.
- Капітан збірної Едін Джеко наголосив, що він солідарний з народом України.
- УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням не допустити цього матчу.
- На росіян очікують і інші товариські матчі – проти збірної Киргизії та Ірану на виїзді.