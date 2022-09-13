Футбольная сборная Боснии и Герцеговины попала в громкий скандал. Местная федерация согласилась на проведение товарищеского матча с россией.

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Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение, поскольку сборную страны-оккупанта дисквалифицировали из всех турниров ФИФА и УЕФА. Против этой игры высказались и лидеры боснийской сборной.

Одним из активных противников матча в Санкт-Петербурге стал эксгравец Ювентуса и Барселоны Миралем Пьянич. Хавбек еще раз объяснил, почему не хочет выходить на матч с россией.

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"Мне позвонил директор сборной и сказал, что есть вероятность матча с россией. Я ответил ему, что сейчас нет смысла играть с ними, ведь ФИФА и УЕФА исключила их команды. Почему мы? Почему не другая сборная? Весь мир платит за эту войну. Почему мы должны первыми проводить с ними товарищеский матч?"

Эта игра не имеет никакой положительной стороны, в мире ее восприняли бы очень негативно. Лично у меня ничего нет против российских футболистов, но если все отказываются играть с ними, то мы тоже должны быть солидарными. Я просто не могу сыграть такой матч,

– заявил Пьянич.

За свою карьеру Миралем Метц, Лион, Барселона, Ювентус, Рома и Бешикташ. В настоящее время 32-летний футболист выступает за Шарджу из ОАЭ. На его счету 107 матчей и 18 голов за сборную Боснии и Герцеговины.

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