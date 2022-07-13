Усик прозвітував, скільки грошей вдалося зібрати під час благодійного вечора у Лондоні
Джерело:телеграм-канал Олександра Усика
Наприкінці червня Олександр Усик відвідав благодійний вечір на підтримку України у Лондоні. Боксер прозвітував про виручені кошти.
Усик: Боротьба на світлому боці
Стало відомо, скільки коштів вдалося зібрати на благодійному аукціоні в Лондоні, організатором якого Олександр Усик.
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"Друзі українського народу зібрали 97 273,70 фунтів на ексклюзивному вечорі збору коштів у City Social London.
Дуже дякую Джейсону Атертону, Ірхі Атертон, Тому Селлерсу, Тому Кітчіну, Юрію Ковриженку, Тому Брауну, Ользі Цибитовській, благодійному фонду BGV та всім, хто підтримав захід. Усі виручені кошти підуть до Usyk Foundation & With Ukraine. Боротьба на світлому боці", – зазначив Усик.
Благодійна вечеря відбулась у ресторані "City Social" у Лондоні. Організація заходу відбулась за підтримки BGV Charity Fund та Посольства України у Великій Британії.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Усик та Джошуа зустрінуться на ринзі 20 серпня у Саудівській Аравії. Боксери вже підписали офіційну угоду про реванш.
- Британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександру Усику вдалось зібрати у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.
- Ентоні впевнений, що цього разу йому вдасться тріумфувати. Олександр з цим не погоджується та всіх переконує, що він буде іншим цього разу.
- У Лондоні боксери провели дуель поглядів. Вони до останнього не хотіли відводити погляд. Британський промоутер втрутився у протистояння.
- Олександр не забуває про рідну країну та продовжує говорити світу про злочини російських окупантів.