Усик: Я не боксую за гроші чи якесь визнання
Українець та британець провели пресконференцію у Лондоні. Олександр наголосив, що він задоволеним місцем реваншу, адже це відкриває для нього нові горизонти.
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"Я дуже радий знаходитись тут (у Лондоні). Ще я дуже радий, що в мене є можливість боксувати в новому для мене місці – Саудівській Аравії. Це відкриває нові горизонти. Мені подобається їздити по всьому світу й боксувати десь вперше, десь вдруге. Усе, що я роблю – боксую і живу – приносить мені велике задоволення", – наголосив Усик.
Боксер запевнив, що не прагне визнання. За його словами, він хоче врятувати свою душу.
Я не боксую за гроші чи якесь визнання. Я не хочу бути великим. Багато людей хочуть якогось признання, щоб про них говорили, щоб про них пам’ятали. Мені нічого цього не треба. Я просто роблю це зараз, і я буду продовжувати це робити, поки можу серце буде битися. Єдине, до чого я дуже стрімко йду – це врятувати свою душу. А все що, відбувається зі мною, – це просто життя,
– заявив Олександр.
Боксер запевнив, що у поєдинку проти Джошуа він буде іншим.
"Я нічого ні від кого не очікую, тому що це велика дурниця – чогось чекати від людей. Я розумію, що Джошуа буде іншим – я також буду іншим", – додав українець.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.
- Нещодавно команди обох боксерів зустрілися Джедді, аби офіційно підписати угоду про бій відповідь.
- Джошуа впевнений, що цього разу Усик буде для нього легкою мішенню, і він зможе повернути свої титули.
- У першому поєдинку, що відбувся у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.