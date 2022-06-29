Усик: Я не боксую за гроші чи якесь визнання

Українець та британець провели пресконференцію у Лондоні. Олександр наголосив, що він задоволеним місцем реваншу, адже це відкриває для нього нові горизонти.

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"Я дуже радий знаходитись тут (у Лондоні). Ще я дуже радий, що в мене є можливість боксувати в новому для мене місці – Саудівській Аравії. Це відкриває нові горизонти. Мені подобається їздити по всьому світу й боксувати десь вперше, десь вдруге. Усе, що я роблю – боксую і живу – приносить мені велике задоволення", – наголосив Усик.

Боксер запевнив, що не прагне визнання. За його словами, він хоче врятувати свою душу.

Я не боксую за гроші чи якесь визнання. Я не хочу бути великим. Багато людей хочуть якогось признання, щоб про них говорили, щоб про них пам’ятали. Мені нічого цього не треба. Я просто роблю це зараз, і я буду продовжувати це робити, поки можу серце буде битися. Єдине, до чого я дуже стрімко йду – це врятувати свою душу. А все що, відбувається зі мною, – це просто життя,

– заявив Олександр.

Боксер запевнив, що у поєдинку проти Джошуа він буде іншим.

"Я нічого ні від кого не очікую, тому що це велика дурниця – чогось чекати від людей. Я розумію, що Джошуа буде іншим – я також буду іншим", – додав українець.

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