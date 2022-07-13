Усик: Борьба на светлой стороне

Стало известно, сколько средств удалось собрать на благотворительном аукционе в Лондоне, организатором которого Александр Усик.

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"Друзья украинского народа собрали 97 273,70 фунтов на эксклюзивном вечере сбора средств в City Social London.

Спасибо Джейсону Атертону, Ирхи Атертон, Тому Селлерсу, Тому Китчину, Юрию Ковриженко, Тому Брауну, Ольге Цибитовской, благотворительному фонду BGV и всем, кто поддержал мероприятие. Все вырученные средства пойдут в Usyk Foundation & With Ukraine. Борьба на светлой стороне", – отметил Усик.

Благотворительный ужин состоялся в ресторане City Social в Лондоне. Организация мероприятия состоялась при поддержке BGV Charity Fund и Посольства Украины в Великобритании.

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