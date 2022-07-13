Усик: Борьба на светлой стороне
Стало известно, сколько средств удалось собрать на благотворительном аукционе в Лондоне, организатором которого Александр Усик.
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"Друзья украинского народа собрали 97 273,70 фунтов на эксклюзивном вечере сбора средств в City Social London.
Спасибо Джейсону Атертону, Ирхи Атертон, Тому Селлерсу, Тому Китчину, Юрию Ковриженко, Тому Брауну, Ольге Цибитовской, благотворительному фонду BGV и всем, кто поддержал мероприятие. Все вырученные средства пойдут в Usyk Foundation & With Ukraine. Борьба на светлой стороне", – отметил Усик.
Благотворительный ужин состоялся в ресторане City Social в Лондоне. Организация мероприятия состоялась при поддержке BGV Charity Fund и Посольства Украины в Великобритании.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Усик и Джошуа встретятся на ринге 20 августа в Саудовской Аравии. Боксеры уже подписали официальное соглашение о реванше.
- Британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александру Усику удалось собрать в сентябре 2021 года, когда он одержал победу над Джошуа.
- Энтони уверен, что в этот раз ему удастся торжествовать. Александр с этим не согласен и всех убеждает, что он будет другим в этот раз.
- В Лондоне боксеры провели дуэль взглядов. Они до последнего не желали отводить взгляд. Британский промоутер вмешался в противостояние.
- Александр не забывает о родной стране и продолжает говорить о преступлениях российских оккупантов.