Усик: Боротьба на світлому боці

Стало відомо, скільки коштів вдалося зібрати на благодійному аукціоні в Лондоні, організатором якого Олександр Усик.

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"Друзі українського народу зібрали 97 273,70 фунтів на ексклюзивному вечорі збору коштів у City Social London.

Дуже дякую Джейсону Атертону, Ірхі Атертон, Тому Селлерсу, Тому Кітчіну, Юрію Ковриженку, Тому Брауну, Ользі Цибитовській, благодійному фонду BGV та всім, хто підтримав захід. Усі виручені кошти підуть до Usyk Foundation & With Ukraine. Боротьба на світлому боці", – зазначив Усик.

Благодійна вечеря відбулась у ресторані "City Social" у Лондоні. Організація заходу відбулась за підтримки BGV Charity Fund та Посольства України у Великій Британії.

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