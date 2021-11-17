Бій з Усиком – те, чого хоче Тайсон, – у Ф'юрі серйозні наміри щодо українця

17 листопада 2021 , 18:16
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Джерело:

Sky Sports

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче провести свій наступний поєдинок проти Олександра Усика. Він сподівається, що Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу з українцем.

Ф'юрі хоче зустрітися з Усиком 

Промоутер британця Боб Арум розповів, що Тайсон Ф'юрі наразі не планує проводити обов'язковий захист титулу WBC проти Ділліана Уайта через судову тяганину,

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"Команда Вайта ініціювала арбітражний розгляд проти WBC. Рада заявила, що не надасть Вайту статус обов'язкового претендента, поки не завершиться арбітраж. Зрештою, Ф'юрі може провести бій з Уайтом, але це станеться без вимоги WBC", – сказав Арум.

Також він сказав, що наразі головною метою Ф'юрі став поєдинок проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу. У команді британця сподіваються, що Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу. 

Ми хотіли б організувати бій Ф'юрі та Усика. Цей бій дозволить поєднати титули раз і назавжди. Джошуа зможе провести бій із абсолютним чемпіоном. Бій з Усиком – те, чого хоче Тайсон,
– наголосив промоутер. 

Усик – Джошуа: що відомо про поєдинок

Ф'юрі у фантастичному поєдинку нокаутував Уайлдера

  • Ф'юрі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером, цього разу він нокаутував американця.
  • Проте поєдинок для британця був не легким. Бій міг закінчитися ще на самому екваторі, Ф'юрі ледь не зламав ногу.
  • Батько британського боксера розповів, що син був не готовим до цього поєдинку, оскільки у нього були проблеми з ліктями.
  • Ф'юрі переніс складну операцію після бою з Уайлдером, яка тривала шість годин.
  • Після перемоги Тайсона промоутери почали говорити про бій Усика з британцем за звання абсолютного чемпіона світу.
  • Українець зізнався, що чекає цього протистояння.
Автор: Дарина Жданович