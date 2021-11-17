Бій з Усиком – те, чого хоче Тайсон, – у Ф'юрі серйозні наміри щодо українця
Джерело:Sky Sports
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче провести свій наступний поєдинок проти Олександра Усика. Він сподівається, що Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу з українцем.
Ф'юрі хоче зустрітися з Усиком
Промоутер британця Боб Арум розповів, що Тайсон Ф'юрі наразі не планує проводити обов'язковий захист титулу WBC проти Ділліана Уайта через судову тяганину,
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"Команда Вайта ініціювала арбітражний розгляд проти WBC. Рада заявила, що не надасть Вайту статус обов'язкового претендента, поки не завершиться арбітраж. Зрештою, Ф'юрі може провести бій з Уайтом, але це станеться без вимоги WBC", – сказав Арум.
Також він сказав, що наразі головною метою Ф'юрі став поєдинок проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу. У команді британця сподіваються, що Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу.
Ми хотіли б організувати бій Ф'юрі та Усика. Цей бій дозволить поєднати титули раз і назавжди. Джошуа зможе провести бій із абсолютним чемпіоном. Бій з Усиком – те, чого хоче Тайсон,
– наголосив промоутер.
Усик – Джошуа: що відомо про поєдинок
- Олександр Усик 25 вересня сенсаційно переміг британця Джошуа, відібравши у нього чемпіонські титули.
- Ентоні довго не чекав та скористався можливістю реваншу у протистоянні з українцем.
- Усик заявив, що хотів, щоб реванш відбувся за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Нещодавно промоутер Усика назвав три можливі місця проведення реваншу з Джошуа. Не виключення, що поєдинок відбудеться в Україні.
Ф'юрі у фантастичному поєдинку нокаутував Уайлдера
- Ф'юрі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером, цього разу він нокаутував американця.
- Проте поєдинок для британця був не легким. Бій міг закінчитися ще на самому екваторі, Ф'юрі ледь не зламав ногу.
- Батько британського боксера розповів, що син був не готовим до цього поєдинку, оскільки у нього були проблеми з ліктями.
- Ф'юрі переніс складну операцію після бою з Уайлдером, яка тривала шість годин.
- Після перемоги Тайсона промоутери почали говорити про бій Усика з британцем за звання абсолютного чемпіона світу.
- Українець зізнався, що чекає цього протистояння.