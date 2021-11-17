Бій з Усиком – те, чого хоче Тайсон, – у Ф'юрі серйозні наміри щодо українця

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче провести свій наступний поєдинок проти Олександра Усика. Він сподівається, що Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу з українцем.

Ф'юрі хоче зустрітися з Усиком

Промоутер британця Боб Арум розповів, що Тайсон Ф'юрі наразі не планує проводити обов'язковий захист титулу WBC проти Ділліана Уайта через судову тяганину,

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"Команда Вайта ініціювала арбітражний розгляд проти WBC. Рада заявила, що не надасть Вайту статус обов'язкового претендента, поки не завершиться арбітраж. Зрештою, Ф'юрі може провести бій з Уайтом, але це станеться без вимоги WBC", – сказав Арум.

Також він сказав, що наразі головною метою Ф'юрі став поєдинок проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу. У команді британця сподіваються, що Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу.

Ми хотіли б організувати бій Ф'юрі та Усика. Цей бій дозволить поєднати титули раз і назавжди. Джошуа зможе провести бій із абсолютним чемпіоном. Бій з Усиком – те, чого хоче Тайсон,

– наголосив промоутер.

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