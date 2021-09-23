Бій Усик – Джошуа розсудить британський рефері

Ентоні Джошуа та Олександр Усик 25 вересня вийдуть на ринг у Лондоні. Стали відомі судді поєдинку.

Ще один плюс для Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа у Лондоні визначать переможця бою. На кону стоятимуть титули місцевого чемпіона за версіями WBA Super, IBF і WBO.

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Британський рефері Майкл Александер буде судити бій на ринзі. Це може стати ще однією перевагою Ентоні.

Суддівським підрахунком займеться інтернаціональна команда у складі українця Віктора Фесечка, Говарда Фостера (Велика Британія) і американця Стіва Вайсфелда.

Перевага Джошуа – рідні трибуни, які будуть заповнені у Лондоні на усі 100%. У випадку поразки Ентоні буде мати право на реванш. А от Усик не матиме такої можливості, якщо зазнає поразки у першому поєдинку.

Українець впевнений у своїх силах та перемозі у Великій Британії.

У ЗМІ з'являлася інформація, що Усик отримає за бій до 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Олександр Красюк, раніше говорив, що поєдинок з Джошуа принесе українському боксеру найбільший заробіток у кар'єрі. Промоутер переконує, що жодна цифра, яка була у ЗМІ, не відповідає дійсності.