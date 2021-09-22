"Я буду робити те, що я буду робити"

Боксер із України розповів, що провів хороший тренувальний збір, який був складним та тривалим. Олександр Усик разом зі своєю командою зробив величезну роботу перед поєдинком із Ентоні.

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Українець запевнив, що Джошуа зовсім інший боксер, якщо порівнювати його з попереднім суперником українця Дереком Чісорою. Спортсмен не став розповідати про слабкі сторони британця: "Він же буде дивитися і знає, про що я можу говорити. Це все має дивитися тренер і говорити мені".

Нехай Джошуа робить все, що він бажає. А я буду робити те, що я буду робити. Щодо габаритів, то все життя було так, що хтось менший, а хтось більший. Люди, які про це говорять, не до кінця розуміють, що відбувається. Мене це не турбує,

– заявив Олександр.

Усик доволі вільно та розслаблено поводить себе напередодні довгоочікуваного бою у Лондоні: "Ніяких жартів немає, це мій щоденний образ. Просто в суботу я вже буду більше налаштовуватися на поєдинок. А так навіщо мені сумувати, якщо у мене все чудово в житті? Я задоволений, що буду боксувати з Ентоні".