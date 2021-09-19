Довгоочікуваний бій

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк відповів на питання про гонорар Олександра Усика за бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Промоутер заявив, що українець отримає солідну суму.

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Красюк заявив, що гонорар за цей протистояння буде найбільшим у кар'єрі Усика. Однак на цьому українська команда не буде зупинятись.

Потенційно – так, це найбільший гонорар в кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду,

– сказав Красюк.

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