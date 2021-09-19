Довгоочікуваний бій
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк відповів на питання про гонорар Олександра Усика за бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Промоутер заявив, що українець отримає солідну суму.
Варте уваги Бій року: Ломаченко назвав перевагу Усика над Джошуа
Красюк заявив, що гонорар за цей протистояння буде найбільшим у кар'єрі Усика. Однак на цьому українська команда не буде зупинятись.
Потенційно – так, це найбільший гонорар в кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду,
– сказав Красюк.
Поєдинок Усик – Джошуа: що відомо
- Бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Якщо переможцем протистояння стане Усик, то в Ентоні буде можливість реваншу. А от, якщо звитягу здобуде Джошуа, то Олександр не зможе провести другий бій проти британця.
- Українець Василь Ломаченко вірить в успіх земляка та розповів про сильні сторони обох боксерів. Шанси на перемогу матимуть обидва боксери.