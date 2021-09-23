"Джошуа дійсно дуже відомий чувак"

34-рінчий боксер із України з нетерпіння чекає поєдинку проти Ентоні Джошуа. Олександр Усик запевнив, що цей бій міг і не відбутись.

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Українець не звертає уваги на форму британця. Усе стане зрозуміло на ринзі у Лондоні. Усик вірить у свої сили та у те, що зможе перебоксувати Ентоні. Прокоментував Олександр і впізнаваність Джошуа в Україні. На його думку, в Україні майже усі знають, хто такий Ентоні Джошуа, назвавши британця суперзіркою.

Я не думаю про те, який вигляд має Джошуа. Напевно, у нього хороша фізична форма. Ми це все побачимо в суботу. Я просто вірю, що поб'ю Джошуа. Він дійсно дуже відомий чувак. Його навіть бабусі у нас в країні знають. Джошуа – суперзірка. Я не суперзірка. Все життя - гра, але я не граю, я так живу. Все дається з неба Господом Богом,

– розповів Усик.

Олександр не став заглядати у майбутнє та гучно на увесь світ заявляти про нокаут: "У суботу ввечері буде бокс. Нокаутую я Джошуа? Як можна заздалегідь говорити про такі речі? Ми просто побачимося в суботу".