Захоплені силою духу: як українці відреагували на перемогу Усика над Дюбуа
У ніч із 26 на 27 серпня Олександр Усик вийшов у ринг у Вроцлаві, де захищав свої чемпіонські пояси. Претендентом на них був 25-річний британець Даніель Дюбуа.
Бій відбувався за домінування Олександра Усика, проте у 5 раунді він опинився на настилі. Даніель Дюбуа вдарив українця нижче пояса, через що рефері дав українцю 5 хвилин на відновлення після брудного прийому суперника, пише 24 Канал.
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Українські фанати в захваті від перемоги
Такою ганебною поведінкою Дюбуа тільки розізлив українського чемпіона, який повернувся після удару ще більш сконцентрованим та налаштованим відповісти британцю за порушення правил.
У результаті, Олександр у восьмому раунді відпраив Даніеля в нокдаун, а в дев'ятому повторив процедуру, влучивши джебом у голову. Після цього рефері зупинив бій та зафіксував першу перемогу Усика нокаутом із 2018 року.
У ринзі Усик підійшов після перемоги до Дюбуа та пояснив, що порушувати правила – це погано, сам же британець не визнає своєї провини та вважає, що його засудили.
Такий успіх не залишився без уваги українських уболівальників. У соцмережах сайту 24 Каналу вони відреагували на перемогу, у якій висловили велику повагу Усику за позицію під час повномасштабного вторгнення та відзначили його силу духу, завдяки якій він зміг піднятися після удару Дюбуа нижче пояса.
- "Після бою кулаками не махають. Переміг Усик! І крапка. Низький уклін йому від усіх українців. А Дюбуа нехай помріє про перемогу Ми вітаємо свого героя! І нехай кожна стежина веде його до Перемоги".
- "Вітаємо з Перемогою!!! Слава Україні,Слава ЗСУ! Маємо чемпіона, залізний кулак!!! Новий чемпіон, залізні яйця!!! Браво, витримав!!! Молодець!!!"
- "Вітаю з перемогою, Олександре, ти справжній козак!"
- "Молодець! Дякуємо за перемогу! Ми в вас вірили! Ви наша гордість – чемпіон! Здоров'я вам бажаємо і майбутніх перемог, в усьому!"
- "Не перемогти було неможливо! В ринзі, за спиною Олександра, (віртуально), був наш народ! Відстояний титул нації! Дякуємо!"
- "Вітаємо з перемогою! Неперевершений чемпіон, українець, людина! Гордість України!"
- "Піднятися після такого удару і перемогти! Супер боксер! Вітання"