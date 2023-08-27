Захоплені силою духу: як українці відреагували на перемогу Усика над Дюбуа

У ніч із 26 на 27 серпня Олександр Усик вийшов у ринг у Вроцлаві, де захищав свої чемпіонські пояси. Претендентом на них був 25-річний британець Даніель Дюбуа.

Бій відбувався за домінування Олександра Усика, проте у 5 раунді він опинився на настилі. Даніель Дюбуа вдарив українця нижче пояса, через що рефері дав українцю 5 хвилин на відновлення після брудного прийому суперника, пише 24 Канал.

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Українські фанати в захваті від перемоги

Такою ганебною поведінкою Дюбуа тільки розізлив українського чемпіона, який повернувся після удару ще більш сконцентрованим та налаштованим відповісти британцю за порушення правил.

У результаті, Олександр у восьмому раунді відпраив Даніеля в нокдаун, а в дев'ятому повторив процедуру, влучивши джебом у голову. Після цього рефері зупинив бій та зафіксував першу перемогу Усика нокаутом із 2018 року.

У ринзі Усик підійшов після перемоги до Дюбуа та пояснив, що порушувати правила – це погано, сам же британець не визнає своєї провини та вважає, що його засудили.

Такий успіх не залишився без уваги українських уболівальників. У соцмережах сайту 24 Каналу вони відреагували на перемогу, у якій висловили велику повагу Усику за позицію під час повномасштабного вторгнення та відзначили його силу духу, завдяки якій він зміг піднятися після удару Дюбуа нижче пояса.